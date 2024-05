Nebulossa interpretarà 'Zorra' a Eurovisió 2024 a Suècia.DPA via Europa Press

Aquesta nit (21.00 h) se celebra la segona semifinal d’Eurovisió 2024 des de Malmö, Suècia, que es podrà seguir en directe a La 1.

El duo alacantí Nebulossa actuarà per primera vegada al festival, encara que ja té la plaça garantida a la gala de dissabte com a membre del Big Five. Avui es definiran els deu últims finalistes.