Eurovisió 2024 anuncia canvis històrics en les regles que afectaran als vots

Espanya i la resta de membres del Big Five (Itàlia, Regne Unit, França i Alemanya) actuaran en directe per primera vegada en les semifinals, segons han anunciat aquest dilluns els organitzadors. En concret, el duo Nebulossa ho farà en la segona semifinal.

Juntament amb ells també ho farà Suècia, que acollirà a la ciutat de Malmö les dos rondes eliminatòries del festival els dies 7 i 9 de maig; i l’11 la gran final, que incorporarà al seu torn un altre canvi: es podrà votar des de l’inici de les actuacions.

Per reduir a un nombre manejable els aspirants a la final, des que en els últims 20 anys Eurovisió va ampliar el volum de països participants, es va fer necessari introduir semifinals, de les quals quedaven exonerats els països de l’anomenat Big Five juntament amb l’amfitrió, directament classificats.

En els últims anys, després d’una concatenació de mals resultats, es va començar a considerar que potser els perjudicava el fet de no tenir visibilitat en les fases prèvies del concurs i va començar a emetre’s gairebé al terme de les semifinals un extracte de l’enregistrament dels seus assajos oficials. Però ara, encara que continuen classificant-se directament per a la final, no s’emetran enregistraments, sinó que atuarán en directe. "Aquest canvi brinda als països del Big Five i al país amfitrió un camp de joc més just per a la gran final, ja que ara tenen l’oportunitat d’actuar de veritat a l’escenari en les semifinals", ha explicat Ebba Adielsson, productora executiva d’Eurovisió 2024.

Es podrà començar a votar a l’inici de la final

L’altre gran canvi que s’ha comunicat aquest divendres afecta la final i consisteix en l’obertura dels canals de votació just abans que el primer aspirant al triomf salti a l’escenari, tal com es va fer en les edicions de 2010 i 2011.

Des que el 1997 es va incorporar el televot, la tradició més estesa ha estat la d’obrir aquests canals una vegada concloses totes les actuacions. "Volem brindar l’oportunitat d’involucrar els espectadors des del principi. Si veus una cosa que t’agrada, hauries de poder votar immediatament i, per descomptat, també es podrà esperar fins el resum al final, com en anys anteriors", ha al·legat Adielsson.

Així mateix, s’ha informat que aquelles persones que segueixen Eurovisió des de fora dels països participants podran votar durant les 24 hores prèvies a la celebració de cada un dels tres xous.