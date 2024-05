L'Associació Contra el Càncer surt al carrer per fer una crida a la col·laboració ciutadana i fomentar la investigació

Dos homes dipositen diners en una guardiola per col·laborar en la tasca de recaptació de fons de l'Associació Contra el CàncerAlba Mor / ACN

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Voluntaris de l'Associació Contra el Càncer han sortit als carrers d'arreu de l'Estat aquest dijous per demanar la col·laboració ciutadana en el marc del Dia de la Col·lecta. Sota el lema 'Junts omplim aquesta guardiola', l'objectiu de la jornada és recaptar fons per impulsar la investigació i superar el 70% de la supervivència mitjana dels pacients de cara el 2030. Segons l'entitat, actualment la xifra se situa entorn el 61% en dones i en el 55% en homes. La doctora de l'IRB Lleida i beneficiària d'una beca post doctoral per estudiar un tipus de càncer cerebral, Anna Visa, ha lamentat que encara es necessita "més investigació" pel que fa als tumors "menys freqüents" i ha apuntat que l'entitat fomenta l'estudi d'aquest tipus de càncers.

Per aconseguir l'objectiu de superar el 70% de supervivència en pacients és necessari impulsar la recerca oncològica per tal que els malalts tinguin garantit l'accés a tractaments innovadors, sobretot en casos en què la taxa de supervivència a cinc anys és inferior al 30%.

En aquesta línia, Visa ha recordat que "normalment" els recursos es destinen a investigar els càncers amb una major afectació en la població. Tot i això, també ha assenyalat que "cada cop més" s'inverteix en la investigació de tumors minoritaris.

És el cas del glioblastoma multiforme, el càncer cerebral més freqüent i agressiu amb una supervivència de 15 mesos des del diagnòstic. Sigui com sigui, Visa destaca que "encara es necessita més investigació" i ha apuntat que, en aquest cas, el tractament "no ha canviat en les últimes dècades".

La major part de la població que col·labora amb la recaptació de fons d'aquest dijous ho fa a través de donacions en efectiu. Tot i això, les carpes habilitades pels treballadors i voluntaris de l'entitat també compten amb datàfons per fer donacions amb targeta. Altres alternatives a la donació tradicional són un missatge de text al 38014 amb un import mínim de 6 euros o un Bizum al 06494 sense un import mínim.

Per la seva banda, la voluntària Rosa Maria Minguella ha recordat la celebració d'altres actes solidaris arreu del territori al llarg de l'any.

Suport al pacient i al seu entorn

L'acció d'aquest dijous també preveu augmentar i donar visibilitat al suport a malalts i les seves famílies. És una de les tasques del voluntari i pacient oncològic Francisco Moreno, qui ha dit que comparteix la seva vivència per "normalitzar-la" i evitar que la malaltia sigui "un tabú".

Una altra de les voluntàries és la Immaculada Roig, la qual ha alertat de la necessitat de fer més gran l'equip de recursos humans, sobretot amb gent jove.

L'Associació Contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra aquesta malaltia des de fa 70 anys. El seu treball s'orienta a ajudar les persones a prevenir el càncer, així com donar suport als pacients i famílies durant el procés de la malaltia i millorar el seu futur amb l'impuls de la investigació.

L'entitat disposa d'un servei telefònic gratuït, el 900 100 036 i un consultori en línia disponible les 24 hores els 365 dies de l'any perquè pacients i famílies rebin assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb el càncer.