Desenes de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça de la Paeria de Lleida per exigir al consistori que compleixi amb la llei de Benestar Animal i es faci càrrec de tots els peluts abandonats a la via pública. L’acció va estar convocada per Tsunami Animalista, que agultina més de quaranta protectores i entitats animalistes.