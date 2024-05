Un multitudinari i esbojarrat CorreTossino regna a Tàrrega

El CorreTossino va ser el gran protagonista de la jornada d’ahir a la Festa Major de Maig de Tàrrega. Centenars de persones van participar en aquest esbojarrat correbars protagonitzat per Lo Tossino, un dels elements de la cultura popular local, que se celebra des del 2012 i que s’ha convertit en una cita oblidada de les festes locals.

El CorreTossino va començar a primera hora de la tarda a l’esplanada del castell amb un concert a càrrec de Pascual & Desnatats i al cap d’una hora Lo Tossino va començar a recórrer els carrers de Tàrrega al ritme de Band The Marxa i La Follia. Entre les novetats d’aquesta edició es pot destacar que Lo Tossino va ser decapitat en una guillotina i tota la sang (escuma de color) que va treure va deixar ben remullats els centenars de fans.A part del CorreTossino, en la tercera jornada de la Festa Major de Maig va tenir lloc una exhibició de la secció infantil dels Diables de BAT acompanyats per la Colla de Diables Infantils de la Vall del Corb i Espurnetes Foc Foll de Bellpuig. També va obrir portes una nova edició de la Firacóc (més informació a la pàgina 14) i al migdia va tenir lloc un freqüentat vermut, que va ser organitzat per Agrat al curs del riu Ondara.De la jornada d’avui diumenge es pot destacar la 35 edició de la Trobada de Gegants i Capgrossos amb la presentació de la restauració dels gegants centenaris del barri de la Mercè, així com ball amb l’Orquestra Montgrins.