Mor als 98 anys el productor de cine Roger Corman, el 'rei de la sèrie B'

El productor de cine nord-americà Roger Corman, artífex de centenars de pel·lícules de terror, ciència-ficció i crim de baix pressupost, i anomenat el rei de la sèrie B, ha mort als 98 anys, segons va anunciar la seua família ahir. En un comunicat a Instagram, la seua esposa Julia i les seues filles Catherine i Mary van comunicar que Corman va morir dijous a la seua casa de Santa Monica (Califòrnia), envoltat pels seus familiars, i li van dedicar unes paraules d’homenatge. “Les seues pel·lícules van ser revolucionàries i iconoclàstiques, i van capturar l’esperit d’una era. Quan li preguntaven com li agradaria ser recordat, deia: jo feia pel·lícules, només això”, van expressar els seus familiars, descrivint el també cineasta com un home generós, amable i de gran cor. Corman (Detroit, 1926) va produir més de 300 pel·lícules i en va dirigir mig centenar, incloent clàssics com Un cubo de sangre (1959), La màscara de la mort roja (1964), Els àngels de l’infern (1966), La cursa de la mort (1975) o Grand Theft Auto (1977), ja després de fundar la seua companyia New World Pictures.