Mor el trasplantat de ronyó porcí

Richard Slayman, l’home de 62 anys que havia rebut el primer trasplantament d’un ronyó de porc genèticament modificat, va morir dissabte, tot just dos mesos després d’haver estat sotmès a l’operació, segons recull 20minutos.

Slayman vivia amb una malaltia renal terminal quan va rebre un ronyó d’un porc que havia estat sotmès a 69 edicions genòmiques en el que, segons els experts, avançava una nova època en el trasplantament d’òrgans. La mort de Slayman arriba poc després que els metges que el van operar diguessin que s’estava “recuperant bé” quan va ser donat d’alta de l’hospital el passat 6 d’abril.Tal com va recollir ahir el Daily Mail, per ara cap persona involucrada en l’operació ni la família de Slayman han dit si la seua mort està relacionada amb el trasplantament.La cirurgia, que va durar quatre hores, es va dur a terme a l’Hospital General de Massachusetts (MGH), a Boston, sota l’autorització d’“ús compassiu” del Protocol d’Accés Ampliat que només s’implementa quan els pacients amb malalties potencialment mortals no tenen altres opcions.Slayman havia estat lluitant contra la diabetis tipus 2 i la hipertensió durant anys abans que finalment li diagnostiquessin que tenia una malaltia renal terminal.Va rebre tractament de diàlisi el 2011 i finalment va ser inclòs en la llista d’espera de donants de ronyó i va rebre un trasplantament de ronyó humà el mes de desembre del 2018. Cinc anys després, el ronyó que havia rebut va començar a fallar i Slayman va tornar a sotmetre’s a diàlisi el maig del 2023.