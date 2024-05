Catalunya ocupa el cinquè lloc a Europa i el vuitè al món en assajos clínics, segons el Biocat

detail.info.publicated acn

Catalunya participa actualment en 5.308 assajos clínics en curs. D'aquesta manera se situa en la cinquena posició a Europa per darrera de França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit. A escala mundial ocupa la vuitena posició, segons informació del Biocat. Pel que fa a l'estat espanyol, Catalunya contribueix en el 88,5% dels assajos que s'hi desenvolupen. La primera àrea on destaca és oncologia, que representa el 34% dels assajos clínics amb participació de Catalunya. Altres especialitats on hi destaca a escala mundial són el sistema immunitari, el respiratori, el nerviós i el cardiovascular, la dermatologia, l'aparell digestiu, l'hematologia, la salut mental i les malalties metabòliques.

Els assajos de fase I representen el 20% del total, els de fase II un 36% i els de fase III un 40%.

Segons l'informe del Biocat, Catalunya ocupa també la cinquena posició a Europa i la vuitena al món pel que fa a assajos clínics en teràpies avançades i emergents. Els centres catalans que més estudis tenen en marxa son l’Hospital Clínic, l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital Universitari de Bellvitge, en aquest ordre, concentrant més del 70% dels assajos en actiu. Pel que fa a Espanya, Catalunya participa en gairebé la totalitat dels estudis en aquest àmbit (91%).

Biocat ha defensat que aquest lideratge en assajos clínics es deu principalment a un sòlid sistema sanitari, hospitals molt competitius amb instal·lacions clíniques d'alt nivell, una normativa favorable, un reclutament de pacients creixent i professionals sanitaris de renom internacional. Tot plegat ha fet, afirma el Biocat, que la indústria farmacèutica hagi apostat decididament per hospitals i instituts catalans per fer la seva recerca clínica. En aquest sentit, el 76% dels assajos que es porten a terme a Catalunya són finançats per la indústria farmacèutica.

D'altra banda, hi ha un 24% d'assajos clínics no comercials promogut s per institucions acadèmiques o hospitalàries, per societats científiques o per investigadors clínics. Aquests donen resposta a les necessitats de la pràctica clínica i no a interessos comercials. A Catalunya, els principals impulsors són l'Hospital Clínic, el de la Santa Creu i Sant Pau, Vall d'Hebron, del Mar, Bellvitge o Sant Joan de Déu.

El director general del Biocat, Robert Fabregat, ha destacat que Catalunya s'ha convertit en els darrers anys en un dels principals motors d'assajos clínics a escala mundial. Ha afegit que per tal de continuar sent referents en la cadena de valor, és necessari "combinar aquest lideratge en R+D amb una aposta ferma en l'àmbit de l'escalat i la producció d'aquestes teràpies".