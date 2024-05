Més de 150.000 persones per any moren al món a causa d’onades de calor

detail.info.publicated europa pres

Entre 1990 i 2019, més de 150.000 morts a tot el món van estar associades amb onades de calor cada any, segons un nou estudi publicat el 14 de maig en 'PLOS Medicine' per Yuming Guo de la Universitat de Monash, Austràlia, i el seu equip.

Les onades de calor, períodes de temperatura ambient extremadament alta que duren uns quants dies, poden imposar un estrès tèrmic aclaparador al cos humà. Els estudis han quantificat prèviament l’efecte d’onades de calor individuals sobre l’excés de morts en àrees locals, però no han comparat aquestes estadístiques a tot el món durant un període tan prolongat.

En el nou estudi, els investigadors van utilitzar dades de la Xarxa de Investigación Colaborativa Multi-Country Multi-City (MCC) que incloïa morts i temperatures diàries de 750 ubicacions a 43 països. Amb les dades del MCC, els investigadors van estimar l’excés de morts per onades de calor a tot el món entre 1990 i 2019 i van mapar la variació d’aquestes morts a tots els continents.

Durant les estacions càlides de 1990 a 2019, l’excés de morts relacionades amb les onades de calor va representar 153.078 morts per any, un total de 236 morts per cada deu milions d’habitants o l’1% de les morts mundials. Si bé Àsia va tenir el major nombre de morts estimades, Europa va tenir la taxa ajustada per població més alta, amb 655 morts per cada deu milions d’habitants. Es va observar una càrrega substancial de morts estimades al sud i l’est d’Europa, així com en l’àrea entre el nord de l’Àfrica, la Península Aràbiga i el sud d’Àsia. A nivell nacional, Grècia, Malta i Itàlia van tenir les taxes més elevades d’excés de mortalitat. En general, les taxes més grans estimades de morts per onades de calor es van observar en àrees amb climes secs i ingressos mitjans baixos. Comprendre la disparitat regional de la mortalitat relacionada amb les onades de calor és clau per planificar l’adaptació local i la gestió de riscos davant del canvi climàtic.

"Les onades de calor estan associades amb una càrrega de mortalitat substancial que varia espaciotemporalment a tot el món en els últims 30 anys", diuen els autors. "Aquestes troballes indiquen el benefici potencial de les accions governamentals per millorar l’adaptació i la resiliència del sector de la salut, tenint en compte les desigualtats entre les comunitats."

Els autors afegeixen: "En el context del canvi climàtic, és crucial abordar els impactes desiguals de les onades de calor en la salut humana. Això requereix un enfocament integral que no només abordi els riscos immediats per a la salut durant les onades de calor, sinó que també implementi estratègies a llarg termini per minimitzar la vulnerabilitat i la desigualtat. Les estratègies inclouen: política de mitigació del canvi climàtic, plans d’acció contra la calor (per exemple, sistema d’alerta primerenca de calor), planificació urbana i estructura verda, programa de suport social, serveis d’atenció mèdica i de salut pública, conscienciació educativa i compromís i participació de la comunitat".