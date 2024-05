El 91% dels conductors a Espanya considera que la seua conducció és molt segura o extremadament segura, segons un estudi

detail.info.publicated europa press

El 91% dels conductors a Espanya considera que la seua conducció és molt segura o extremadament segura, segons els resultats d’una enquesta realitzada per Carwow amb motiu de la Setmana Mundial de la Seguretat Viària, que se celebra del 16 al 21 de maig.

La plataforma per canviar de cotxe 'online' ha realitzat una enquesta a més de 400 usuaris, que posa en relleu que gairebé un 70% dels conductors valora com a més o menys segura la conducció dels altres, i un 25% creu que la resta dels usuaris de la via condueixen de forma molt segura o extremadament segura.

D’altra banda, un 84% dels usuaris enquestats afirma conèixer els Sistemes Avançats d’Ajuda a la Conducció (ADAS), encara que la meitat assegura que els seus cotxes no disposen d’aquesta tecnologia.

Respecte a la contribució d’ADAS en la seguretat viària, el 54% dels conductors opina que ajuda, però que la responsabilitat recau en els conductors; el 53% dels enquestats amb cotxes que integren ADAS creu que aquests sistemes ajuden a desenvolupar una conducció més segura; el 41% afirma que milloren molt la seguretat de la seua conducció, i un altre 41% manifesta que contribueix, però no els fa dependents.

"Encara que els espanyols consideren que la seua conducció és molt segura, la seguretat viària a Espanya continua sent una assignatura pendent malgrat les mesures que estan implantant els diferents governs per reduir l’índex de mortalitat a les carreteres. Els sistemes ADAS es posicionen com un aliat per assolir aquest objectiu, però, segons mostren les nostres dades, la responsabilitat de reduir la sinistralitat a les carreteres recau en els mateixos conductors", ha afirmat Eduardo Torres, country mànager de Carwow España.