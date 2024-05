La Comissió Europea expedienta Instagram i Facebook per no protegir els menors d’edat

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous l’inici d’un expedient sancionador contra Meta per no haver pres les mesures necessàries per protegir els usuaris menors d’edat d’Instagram i Facebook, tal com li exigeix la nova Llei europea de Serveis Digitals (DSA, per les seues sigles en anglès). "No estem convençuts que hagi fet prou per complir les obligacions de la DSA", ha explicat el comissari de Mercat Interior, el liberal Thierry Breton, en un missatge en el que apunta específicament a la falta de mesures per "mitigar el risc d’efectes negatius en la salut física i mental" dels europeus més joves que accedeixen a les plataformes de Facebook i Instagram. "Ens preocupa que Facebook i Instagram puguin estimular comportaments addictius i que els mètodes de verificació de l’edat que Meta ha implantat en els seus serveis no siguin adequats", ha dit, per la seua part, la vicepresidenta comunitària de Competència, Margrethe Vestager.

El procediment incoat formalment aquest dijous es basa en l’anàlisi preliminar de l’informe d’avaluació de riscos enviat per Meta el setembre de 2023, però també en les respostes que Meta ha remès a Brussel·les en resposta als requeriments formals d’informació i en informació pública obtinguda per la mateixa|pròpia Comissió Europea.

En concret, l’expedient sancionador aborda tres àrees, sent la primera d’elles l’obligació per a la companyia de prendre mesures per avaluar i mitigar els riscos que plantegen els interfícies de les dos plataformes assenyalades, en tant que puguin aprofitar la inexperiència i vulnerabilitat del públic més jove per fomentar comportaments addictius. La segona qüestió és el compliment dels requisits de la DSA per impedir que els menors accedeixin a continguts inadequats, en particular l’efectivitat de les seues eines per verificar l’edat de l’usuari i garantir que aquests controls són "raonables, proporcionals i eficaços". Finalment, el tercer element que motiva l’expedient de Brussel·les té a veure amb les obligacions que imposa la UE a les grans plataformes perquè estableixin mesures adequades i proporcionades per garantir un alt nivell de privacitat, seguretat i protecció dels menors, en especial amb la configuració de privacitat per defecte per als menors com a part del disseny i el funcionament dels seus sistemes de recomanació.