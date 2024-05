Copperfield és acusat per 16 dones d'agressió sexual

Setze dones han acusat el famós mag nord-americà David Copperfield de conducta sexual inapropiada des del 1980 fins al 2014, quan part de les quals serien menors d’edat, segons una investigació que va publicar ahir The Guardian. L’edició nord-americana del diari britànic es basa en entrevistes amb més de cent persones, documents de tribunals i registres policials, i inclou denúncies de tres dones que diuen que el mag les va drogar abans de tenir-hi relacions sexuals, per la qual cosa no van poder donar-li cap consentiment. L’il·lusionista, de 67 anys, que ja ha afrontat denúncies similars en el passat, va negar les noves acusacions a través dels seus advocats qualificant-les de “completament falses” i “inversemblants” i va assegurar que “mai no he actuat inapropiadament amb ningú, i molt menys ningú menor d’edat”. Les dones que denuncien Copperfield a The Guardian diuen que el van conèixer pel seu treball de mag i algunes van assenyalar que no es van sentir capaces de parlar de les seues suposades experiències fins que va esclatar el moviment #MeToo, amb les denúncies al productor Harvey Weinstein el 2017.

El diari assenyala que el mag ha estat sota escrutini per la relació amb Jeffrey Epstein, acusat de tràfic sexual de menors i que es va suïcidar a la presó el 2019. El mag va aparèixer en documents classificats.