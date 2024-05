Sant Isidre a Bellpuig, Cervera i Preixana

Diverses localitats de les comarques de Lleida van celebrar ahir Sant Isidre, patró dels agricultors. A Bellpuig van desfilar uns 40 tractors i maquinària agrícola, que van ser beneïts i van fer els tradicionals Tres Tombs. També hi va haver missa i un dinar de germanor. Per la seua part, a Cervera va tenir lloc l’edició número 68 de la festivitat, que va comptar amb la presència de 43 tractors i dos carretes decorades. Aquest any es va modificar el punt de sortida i el recorregut a causa de les obres al centre de la capital de la Segarra. Es van repartir premis entre les carrosses. En primera posició va quedar El sector agropecuari es manifesta, de Xavier Joan, i en segona, Revolta pagesa, de Martí Collado. A més, 200 persones van participar en el dinar de germanor. També Preixana es va afegir a la festa, que va comptar amb un centenar de tractors. Va tenir lloc a l’ermita de Montalbà, que va incloure la benedicció dels vehicles i una missa. A la tarda, estava prevista una xarrada sobre aus rapinyaires.