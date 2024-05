Més donants de llet materna

Un total de 33 mares en període de lactància van donar llet materna l’any passat a Lleida. Una xifra que ha augmentat respecte a l’any anterior, quan van ser 23 donants. Un gest altruista que salva la vida de nadons que han nascut abans de les 32 setmanes i amb un pes per sota dels 1,5 quilos. Aquests prematurs representen una mica més del 10% del total de nadons nascuts abans de temps a Catalunya. El 2023, van ser receptors de llet materna 20 nadons a Lleida. Per visibilitzar la importància d’aquesta acció altruista coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, el Banc de Llet, del Banc de Sang de Catalunya, va organitzar ahir una joranda als jardins de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L’acte, amb la col·laboració d’Alleta, Llavors de Vincle, Som Prematurs, Assir Lleida i l’Associació de Donants del Segrià i de l’Arnau, va comptar amb una mare donant i una altra d’una nena prematura que va rebre llet que van explicar la seua experiència.

Sobre això, Sheila Piñol, referent del Banc de Llet de Lleida, va destacar els beneficis per a la salut dels prematurs poder rebre aquesta llet materna i va explicar que “qualsevol quantitat que puguin donar les mares és benvinguda”. Sobre el procés de donació, va assenyalar que és senzill i que comença quan la donant acudeix el Banc de Llet, situat a la primera planta de l’Arnau, omple un qüestionari i se sotmet a una analítica. Una vegada que decideixi donar, només haurà de trucar al Banc perquè vagin a casa seua a buscar la llet. Encara que el nombre de donants permet cobrir les necessitats, Piñol va destacar que cal buscar relleu i que, si aconsegueixen augmentar les donacions, es podria arribar a altres nounats com els que han passat per una cirurgia digestiva o amb un retard de creixement. Així mateix, va remarcar la importància de jornades com les d’ahir, ja que, va admetre, “la donació de llet materna encara és desconeguda”. Per la seua part, Natàlia Camps, sòcia d’Alleta i que també va ser donant de llet, va assenyalar la importància d’acompanyar les dones en el procés de lactància perquè puguin compartir “els seus dubtes i emocions”. L’objectiu del Banc de Llet Materna és que hi hagi més mares que donin, que ho facin de forma freqüent i durant més temps.