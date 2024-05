Els murals de Lily Brick, en puzle

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La muralista lleidatana Lily Brick s’ha convertit en la primera street artist a tenir un puzle amb les seues obres per a la marca Educa. La firma ha escollit els seus murals de Sant Jordi, ubicat a Puigverd de Lleida, i La Pastora, plasmat al municipi aragonès de Torrellas, per crear uns puzles de 1.000 i 500 peces, respectivament. “Els van semblar molt adequades a nivell tècnic per la gran varietat de colors i detalls, l’alegria que desprenen i la capacitat d’explicar una història a partir d’una imatge”, explica l’artista.

Aquesta nova incorporació en el repertori artístic de Lily Brick ha permès que els seus seguidors, a més de contemplar les seues obres, puguin jugar-hi. “Quan la gent observa els meus murals, s’atura i reflexiona durant uns minuts. Amb el puzle es poden passar hores i fins i tot dies repassant tots els detalls”, afirma il·lusionada davant d’un producte amb què “no havia pensat mai”, però “m’ha fet molt feliç i, cada vegada que hi penso, ric sola perquè és increïble”.La muralista lleidatana és de les primeres que s’ha proposat completar el repte de refer la seua pròpia obra. Confessa que li provoca una profunda reflexió sobre la creació dels seus projectes perquè “quan construeixo els puzles, vaig revivint tots els processos que vaig sentir en el moment que vaig crear les obres”. Explica que encara està en procés d’acabar-lo i li portarà un temps, però és una activitat apta per a tota mena de públics per al qual “només necessites una mica de temps, enginy i paciència”. Quan aconsegueixi acoblar totes les peces del trencaclosques, Lily Brick té decidit que aquest passarà a ser el pròxim ornament de casa seua, ja que la caixa incorpora un sobre que es pot dissoldre amb aigua per convertir-se en cola i “guardar-lo com una obra d’art”.

Una pausa per agafar aire i començar altres projectes

Després d’encadenar molts projectes que l’han catapultat en el panorama artístic urbà internacional, Lily Brick admet que “he viatjat molt últimament i sento que, de sobte, estic cansada”, una fatiga que diu no haver patit en cap moment durant els seus deu anys de trajectòria professional. “He viatjat per l’Àfrica, Corea i Catalunya sense aturar-me. Els canvis m’han passat factura i vaig haver d’interrompre l’obra que portava entre mans durant cinc dies perquè em sentia cansada i amb poques ganes”, explica. Tanmateix, aquesta breu aturada va donar els seus fruits. L’artista confessa que en un dels seus últims treballs, al municipi de Calldetenes (Osona), “es veu en cada traç, el vaig poder disfrutar amb calma. Va ser molt terapèutic”. Abans de prendre’s un respir, la lleidatana ha de tancar els últims projectes que té pendents. Aquests dies es troba pintant un mural a l’entrada del Museu de Montserrat i a continuació l’espera una altra obra a Estònia. “Després vull parar perquè tinc una necessitat molt gran de ser a casa i passar temps amb els meus. La meua idea és parar durant tres mesos i pintar quadres”, explica. L’obsessió per la immediatesa nota que també s’ha instaurat al món de l’art: “La demanda és per fer-ho tot molt ràpid. De vegades noto que no em preparo per emprendre un treball excel·lent, em preparo per fer-ho ràpid. Per aquesta raó, necessito respirar i poder treballar amb calma al meu espai. Ara em convé.”

‘La Pastora’, encara més reconeixement gràcies al llibre ‘Street Art Women’

En la popularització de l’obra La Pastora va tenir un paper important el llibre Street Art Women, de Diego López Giménez. Publicat l’any passat, recull les experiències personals, reflexions i una mostra de les obres de més d’una cinquantena d’artistes urbanes. De tota la selecció, l’autor va escollir el mural de Lily Brick ubicat a Torrellas (Saragossa), per il·lustrar la portada. “Em van proposar que les meues obres formessin part d’aquest llibre i, per a la meua sorpresa, van acabar escollint la de La Pastora per a la portada. És un honor per a mi”, assegura la lleidatana. Així, la il·lustració ja compta amb una versió en puzle i en paper, a més del mural original.