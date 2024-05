La cura del càncer, el desig més gran de la població en una enquesta sobre l’avenç de la ciència

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 91% de la població està interessada en la ciència i la innovació en salut; un 53% manifesta que el seu interès en aquestes disciplines ha augmentat en els últims anys, i el 76% de la població desitja que el pròxim gran avenç de la ciència sigui la cura del càncer, segons l’enquesta 'Percepció social sobre la ciència i la innovació en salut’, realitzada per la Fundació Pfizer en el marc del seu 25 Aniversari. La preocupació per curar el càncer està molt per davant d’altres grans reptes de salut, com trobar un tractament per frenar les demències (47%), la cura de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) (39%) i de l’esclerosi múltiple (EM) (29%). "Aquest any, en el que la Fundació Pfizer celebra el seu 25 aniversari, hem volgut parar-nos a observar què opina la població de la ciència i la innovació, quin és la seua percepció dels avenços científics i tecnològics en salut dels últims 25 anys i quina espera d’aquí a uns altres 25", afirma el president de la Fundació Pfizer, Sergio Rodríguez. "És gratificant comprovar que 9 de cada 10 persones consultades estan interessades en la ciència i la innovació en salut; el que ens motiva a continuar desenvolupant activitats per impulsar la ciència, la tecnologia i la innovació i promoure el seu acostament la societat", afegeix.

D’altra banda, per al 54% dels espanyols, les vacunes són la innovació científica de salut més rellevant de la història. Els antibiòtics i els trasplantaments d’òrgans empaten en segon lloc, amb un 50%, seguits del descobriment de l’anestèsia (32%) i de l’ADN (31%). Quant als últims 25 anys, més de la meitat dels espanyols (53%) creu que la innovació en salut més important ha estat la immunoteràpia cel·lular oncològica, que utilitza les cèl·lules del nostre sistema immunitari per combatre el càncer. D’altra banda, la cirurgia robòtica ha estat considerada com la innovació tecnològica més rellevant de l’últim quart de segle (61%), per davant de la impressió de teixits en 3D (51%), el monitoratge de salut a distància (37%) i l’aplicació de la intel·ligència artificial a la salut (31%). "El treball de la Fundació és també traslladar i fer comprensible la societat com la tecnologia impulsa la ciència i millora la nostra salut. Tecnologies que fa poc eren emergents, avui estan plenament integrades a multitud de processos de treball. I aquesta evolució és constant. Avui, la intel·ligència artificial està retallant els temps d’investigació i desenvolupament en l’àmbit de la medicina i permet avançar molt més ràpid", assegura Sergio Rodríguez.