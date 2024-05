Un home mata els seus dos nets i se suïcida després d’atrinxerar-se en una casa de Granada

detail.info.publicated europa Press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un home de 72 anys que romania atrinxerat des de la tarda de diumenge en un habitatge d’Huétor Tájar (Granada) juntament amb els seus dos nets, de 10 i 12 anys, i armat amb una escopeta per a la qual tenia llicència de caça, ha matat als menors i posteriorment s’ha suïcidat, segons han informat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil. Els agents han irromput al domicili entorn de les 8.25 hores després de comprovar que no hi havia moviments a l’habitatge, moment en què l’ancià s’ha tret la vida i han trobat els cadàvers dels petits a dos habitacions diferents, un d’ells amb ferida d’arma de foc, segons ha assenyalat en declaracions als periodistes el delegat del govern a Andalusia, Pedro Fernández.

Van ser diversos veïns els que van alertar al 112, entorn de les 21.45 hores, que s’estaven vivint moments de tensió i "conflicte" al domicili entre l’avi i el pare dels menors, que en un moment donat va abandonar el domicili on després s’atrinxeraria l’ancià amb els menors.

Sense carnet després de l’accident

Fonts properes a la investigació han precisat a Europa Press que a l’avi li van treure el carnet després de l’accident del passat 19 de març en el qual van morir la seua filla i la seua esposa, i mantenia discussions amb el gendre perquè continuava conduint. Les mateixes fonts precisen que va ser el pare dels nens el que es va presentar ahir a la nit a la casa i va relatar als agents el conflicte que tenia des de l’accident amb l’avi dels seus fills, que no l’entregava als nens. Fins al domicili s’han desplaçat, entre altres dotacions i cossos policials, efectius de la Unitat Especial d’Intervenció (UEI) arribats des de Madrid que han romàs apostats al costat del domicili. Un negociador ha mantingut permanents converses amb l’ancià perquè deposés la seua actitud sense que aquest hagi deixat "en cap moment" l’escopeta que portava entre les mans.

Dos trets a l’aire per alertar que anava armat

És més, a l’arribada dels agents va efectuar dos trets a l’aire des de la finestra per alertar que anava armat, la qual cosa ha portat immediatament l’Institut Armat a activar el protocol per a aquests casos. El contacte s’ha tallat sobre les cinc de la matinada, quan l’home ha traslladat als agents que no podia continuar parlant perquè en una estona havia de preparar els petits per anar a classe, ha relatat Pedro Fernández.

Els agents han quedat a l’espera que aquesta fita pogués produir-se, utilitzant els mitjans tecnològics que tenien al seu abast per escoltar i visibilitzar al màxim possible el que pogués estar passant a l’interior de l’habitatge. No obstant, han donat les vuit del matí i la sortida dels petits per anar al col·legi no s’ha produït. "Aquest ha estat el moment més complicat", segons ha reconegut el delegat del govern a Andalusia, ja que en veure que no sortien "ja es pren la determinació que cal entrar". Ha estat en accedir els agents quan l’avi s’ha suïcidat i han descobert els dos menors sense vida, cada un en una habitació diferent i un d’ells amb evidents signes d’haver estat disparat.

La investigació apunta, a l’espera d’autòpsia, que abans va matar d’un tret a un net i l’altre va morir per asfíxia, segons han precisat Europa Press fonts properes a la investigació. Pedro Fernández ha traslladat el condol als familiars per aquesta "tràgica pèrdua" que ha deixat al municipi "absolutament consternat" i ha confirmat que tant l’avi com els menors van patir un accident de trànsit el març passat en què van morir la seua esposa i la mare dels nens. Fonts de la Guàrdia Civil han detallat a Europa Press que l’accident es va produir perquè l’avi va patir una "apnea respiratòria".