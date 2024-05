Persones tetraplègiques recuperen el control de les mans amb estimulació elèctrica de la medul·la

detail.info.publicated efe

Un dispositiu d’estimulació elèctrica no invasiva de la medul·la espinal ha aconseguit millorar la funció del braç i de la mà de 43 persones amb tetraplegia (paràlisi de la part superior i inferior del cos), segons els resultats d’un assaig clínic publicats aquest dilluns a Nature Medicine.

L’assaig, completat per seixanta pacients de catorze centres als Estats Units, el Regne Unit, Suïssa, els Països Baixos i el Canadà, ha demostrat la seguretat i eficàcia del dispositiu i ha constatat millores en la força, la funció i la mobilitat de les extremitats superiors de pacients amb tetraplegia crònica.

Les lesions medul·lars interfereixen en la relació entre el cervell i la medul·la espinal que regula les funcions neurològiques i, quan es produeixen a la zona cervical, afecten sobretot la funció de les mans i els braços.

L’estimulació elèctrica de la medul·la espinal pot restablir les funcions neurològiques quan l’estimulació s’aplica sobre els segments espinals que contenen les neurones implicades en el control d’aquestes funcions.

Tanmateix, aquestes teràpies exigeixen la implantació d’elèctrodes en regions específiques de la medul·la a través de procediments quirúrgics invasius.

Com a alternativa, Gregoire Courtine, de l’Institut Federal de Tecnologia de Suïssa (EPFL) i els seus col·laboradors, van dissenyar un dispositiu no invasiu, denominat ARCEX, que subministra un corrent elèctric a la medul·la espinal a través d’elèctrodes de superfície que poden modular les neurones dins dels segments espinals seleccionats.

Per comparar l’efecte del dispositiu en la funció del braç i la mà amb els resultats de la rehabilitació per si sola, van fer un assaig clínic obert multicèntric en 65 pacients amb tetraplegia per una lesió medul·lar causada, com a mínim, un any abans de l’assaig.

Els participants es van sotmetre primer a un programa de rehabilitació clínica de dos mesos i després, van repetir el programa de rehabilitació, aquesta vegada amb la teràpia ARCEX afegida, durant dos mesos més.

Dels seixanta pacients que van completar l’assaig amb la teràpia ARCEX, 43 van demostrar clares millores en força i funció.

"Els resultats de l’assaig Up-LIFT van superar amb escreix les nostres hipòtesis", recalca Chet Moritz, autor principal de l’estudi, coinvestigador principal i catedràtic d’Enginyeria Elèctrica i Informàtica i Medicina de Rehabilitació de la Universitat de Washington.

"Només dos mesos després, més de la meitat dels participants en Up-LIFT van aconseguir millores mitjanes en la força d’agafament superiors a les necessàries per aixecar objectes plens i en força de pessic, la necessària per agafar un objecte amb una forquilla o introduir una clau," destaca Moritz.

A més, els participants de l’estudi van declarar una reducció de la freqüència dels espasmes musculars, millores en el son i també una millora generalitzada de la part superior del cos, inclòs el sentit del tacte.

De fet, el 87% dels pacients va dir que la teràpia ARC-EX havia millorat la seua qualitat de vida en general.

Els autors defensen que la teràpia ARCEX és segura i eficaç i suggereixen que podria servir com un nou tractament per millorar la recuperació neurològica de la funció de la mà i el braç per a les persones que viuen amb una lesió crònica de la columna cervical.