Torrefarrera premia un artista xilè

L’artista multidisciplinari xilè Felipe Pincel es va emportar ahir els 1.000 euros de premi de la vuitena edició del Torrefarrera Street Art Festival gràcies al seu mural titulat L’esperit de la naturalesa (imatge a la dreta d’aquestes línies), una espectacular obra que ocupa tota la façana lateral d’un edifici de tres plantes al carrer Alzinar. El jurat, format per representants de l’ajuntament i l’organització del festival, va distingir aquesta pintura gegant d’acord amb criteris d’adaptació a l’entorn, qualitat artística i nivell de definició i acabat de l’obra.

Des de dilluns passat, tretze artistes de Lleida, Barcelona, d’altres punts de l’Estat i de l’estranger van pintar un total d’onze murals, que el públic va poder anar veient com es materialitzaven i que ahir va poder visitar pels diferents emplaçaments a bord d’un trenet. Després d’aquesta vuitena edició, Torrefarrera ja suma uns 7.000 metres quadrats de museu a l’aire lliure amb uns 70 murals.La jornada final del festival va comptar amb diverses activitats d’animació popular, com un taller de grafitis per iniciar-se en aquest art mural, un esmorzar musical i, a la tarda, estava prevista una nova cita del Tasta Jazz Jam Session a la sala social de l’ajuntament, on es va entregar el premi al guanyador. Pròximament es posarà en marxa la votació online per triar el premi del públic, dotat amb 500 euros.