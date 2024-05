Més xuklis contra el càncer infantil

Per onzè any, la Universitat de Lleida va entregar ahir a la delegació lleidatana de l’Associació de Familiars i Amics de Nenes i Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) els xuklis creats per les estudiants de l’assignatura d’Art i Creativitat de quart curs del grau en Educació Infantil.

Es tracta de sis acolorits ninots dissenyats amb materials reciclats per sensibilitzar els escolars sobre el càncer infantil. A l’interior de cada un hi ha jocs i material didàctic sobre els cinc sentits, la temàtica escollida aquest any per Afanoc i que també va centrar l’última festa solidària Posa’t la Gorra. El treball d’aquestes futures professores ha donat com a resultat el Xukli Popi, el Xukli dels 5 Sentits, el Xukli Visionín, el Xukli Doremí, el Xukli Juga-juga i la Xukli Pili, que s’entregaran a centres escolars perquè els petits aprenguin a través de l’experimentació, l’art o les emocions. Repetint l’experiència dels últims tres anys, els ninots han pres vida en sis curtmetratges de creació propia.Així mateix, la coordinadora d’Afanoc Lleida, Victoria Cano, va agrair la implicació dels alumnes “en aquest projecte tan important que té per objectiu treballar a les escoles aquesta malaltia”. En aquest sentit, va lamentar que el càncer infantil continua sent un tema tabú i que “moltes vegades ens costa entrar als centres educatius perquè ens diuen que no volen que encomanem por”. “El càncer és una realitat dura a la qual hem de fer front parlant-ne, sempre adaptant els continguts a cada edat”, va assenyalar Cano.