Un mort i 30 ferits per "fortes turbulències" en un vol de Londres a Singapur

Vehicles d’assistència al Suvarnabhumi Airport de Bangkok, on va aterrar d’emergència l’avió accidentat.EFE

Una persona ha perdut la vida i 30 han resultat ferides aquest dimarts quan un avió de l’aerolínia Singapur Airlines que volava de Londres a Singapur s'ha vist afectat per "fortes turbulències", ha informat la companyia.

L’aparell, un Boeing 777-300 ER, es va enlairar de l’aeroport londinenc de Heathrow amb destinació a la ciutat Estat asiàtica dilluns a la nit amb 211 passatgers i 18 tripulants, i durant la ruta va patir l’incident. El pilot va demanar d’aterrar d’emergència a l’aeroport de Suvarnabhumi a Bangkok, on va arribar al voltant de les 15:45 hora local (8:45 GMT).

"Hi ha ferits i un mort (...) Singapore Airlines ofereix el seu més sentit condol a la família del mort", apunta el comunicat publicat a Facebook. En una actualització posterior, l’aerolínia ha aclarit que el nombre de ferits és 30, inclosos 18 que han estat ingressats en hospitals de Bangkok.

Uns altres 12 han estat traslladats i tractats en diferents hospitals mentre que la resta de passatgers i tripulació que ho han necessitat han rebut assistència mèdica a l’aeroport de Bangkok.

"La nostra prioritat és brindar tota l’assistència possible a tots els passatgers i tripulants a bord de l’avió. Estem treballant amb les autoritats de Tailàndia per brindar l’ajuda mèdica necessària i enviant un equip a Bangkok per brindar qualsevol suport addicional", explica la companyia.

Conforme a les dades del portal FlightRadar, que registra els vols a tot el món, l’avió de Singapur Airlines va patir una sobtada pèrdua d’altitud durant 4 minuts per la qual va descendir des dels 37.000 als 31.000 peus (d’11.200 metres a 9.400 metres), quan aparentment va aconseguir estabilitzar-se.

Una desena d’ambulàncies es van mobilitzar a peu de pista per atendre els ferits, segons imatges publicades en xarxes socials.

Vídeos publicats a X per un portaveu dels equips d’emergència mostren un comboi d’ambulàncies a tota velocitat en direcció a hospitals de Bangkok.

Per la seua part, el ministre singapurès de Transport, Chee Hong Tat, va expressar en xarxes socials la seua "tristesa" per l’incident a bord i va expressar el seu "condol" als familiars de la víctima mortal.