Pacients amb tetraplegia aconsegueixen moure la mà

Un dispositiu d’estimulació elèctrica no invasiva de la medul·la espinal ha aconseguit millorar la funció del braç i de la mà de quaranta-tres persones amb tetraplegia (paràlisi de la part superior i inferior del cos), segons assenyala un assaig clínic publicat a Nature Medicine.

L’assaig, completat per seixanta pacients de 14 centres als EUA, el Regne Unit, Suïssa, els Països Baixos i el Canadà, ha demostrat la seguretat i eficàcia del dispositiu i ha constatat millores en la força, la funció i la mobilitat de les extremitats superiors de pacients amb tetraplegia crònica.Les lesions medul·lars interfereixen en la relació entre el cervell i la medul·la espinal que regula les funcions neurològiques i, quan es produeixen a la zona cervical, afecten sobretot la funció de les mans i els braços.L’estimulació elèctrica de la medul·la espinal pot restablir les funcions neurològiques. Tanmateix, aquestes teràpies exigeixen la implantació d’elèctrodes en regions específiques de la medul·la a través de procediments quirúrgics considerats invasius.Com a alternativa, Gregoire Courtine, de l’Institut Federal de Tecnologia de Suïssa (EPFL), i els seus col·laboradors van dissenyar un dispositiu no invasiu, denominat ARCEX, que subministra un corrent elèctric a la medul·la espinal a través d’elèctrodes de superfície que poden modular les neurones dins dels segments espinals seleccionats.Per comparar l’efecte del dispositiu en la funció del braç i la mà amb els resultats de la rehabilitació per si sola, van fer un assaig clínic obert multicèntric en 65 pacients amb tetraplegia per una lesió medul·lar causada, com a mínim, un any abans de l’assaig. Dels seixanta pacients que van completar l’assaig, 43 van demostrar clares millores en força i funció. Els autors defensen que la teràpia és segura i eficaç i suggereixen que podria servir com un nou tractament per millorar la recuperació neurològica per a les persones que viuen amb una lesió crònica.