La temporada de bolets de primavera al Pirineu és fluixa a causa de les baixes temperatures

La temporada de bolets de primavera és molt fluixa a causa de les baixes temperatures que es registren al Pirineu. Així ho han pogut constatar els membres de la societat micològica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) que un any més han organitzat la mostra de bolets de primavera al pati de la seu de l'institut. Casimiro Duaigües, membre de la secció, ha explicat que malgrat les pluges no surten gaires bolets i que dels que són comestibles, els que més predominen són el moixernó i el bolet de neu. Els altres "no han acabat de fructificar", ha lamentat, sobretot les carreretes que són dels més característics d'aquests mesos. La 26a mostra compta amb una setantena de varietats de bolets, la majoria no comestibles.

Les pluges d'aquesta primavera han estat molt beneficioses i si hagués fet una temperatura més suau, la temporada de bolets hauria estat molt abundosa. Per contra, el termòmetre baixa en picat a les nits això evita que els bolets que haurien de sortir acabin fent-se grossos.

La mostra de bolets de primavera que hi ha al pati de l'IE s'ha pogut veure durant tot el dilluns i aquest dimarts. No s'allarga més dies perquè els bolets no aguanten tantes hores exposats sense conservació.

La mostra desperta la curiositat de molts vianants que passegen per l'Eix Comercial de Lleida i que entren a veure quines varietats de bolets es poden trobar aquesta primavera al bosc. Casimiro Duaigües alerta que cal anar amb precaució a l'hora de collir-los i sobretot consumir-los hi ha que molta gent es pensa que són "immunes i després passa el que passa". Segons Duaigües tots els bolets són una mica indigestos i per això s'ha de vigilar amb la quantitat que es consumeix i el punt de cocció.

De les 70 espècies que hi ha exposades, només unes 10 són comestibles. Com és tradició, de cara a la tardor es farà una altra mostra però amb els bolets d'aquesta estació de l'any.