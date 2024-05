Cesària humanitzada pro vincle a Vithas Lleida

L’Hospital Vithas Lleida ha portat a terme una cesària humanitzada pro vincle, la primera, assegura el centre, a les comarques lleidatanes, una pràctica que busca reforçar el vincle emocional immediat entre els progenitors i el nounat, atès que es garanteix el contacte tot just nàixer. A través d’aquest procediment va nàixer l’Izan, el primer fill de la Jacquelin i el Marcos, que van ser atesos pel doctor Josep Aixalà, ginecòleg de l’Hospital Vithas Lleida, amb la supervisió de la doctora Paloma Huguet, coordinadora de la Unitat de Maternitat del centre. “Va ser un moment d’intensa emoció, poder estar tan involucrada en el procés malgrat ser una cirurgia, i sentir que érem una família des del primer segon”, explica la mare, Jacquelin.

Per la seua part, el Marcos, que va poder estar present a cada instant del procediment, va destacar la tranquil·litat i el suport “constant” de l’equip mèdic, la qual cosa, va afegir, “ens va permetre viure el naixement del nostre fill com una celebració serena i segura”.Quant als beneficis, Huguet va assenyalar que “ajuda a una recuperació més ràpida de la mare, reduint l’estrès psicològic”. En la mateixa línia, Aixalà va destacar la importància de disminuir la percepció de la intervenció com un esdeveniment clínic “fred i distant”.D’altra banda, Marc i Júlia o Julia es mantenen com els noms més elegits per als nounats a les comarques lleidatanes entre el 2020 i el 2022, segons les últimes dades publicades per l’INE.