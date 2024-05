Tast de Vins de Finca Qualificada a Lleida

L’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) i l’Institut Català del Vi (Incavi) van organitzar dilluns passat a Lleida un tast dirigit als sommeliers catalans perquè poguessin provar Vins de Finca Qualificada, el màxim exponent de la vinculació entre el sector vitivinícola i el seu territori. La degustació va comptar amb la participació de la directora de l’Incavi, Alba Balcells; i els representants dels sommeliers lleidatans, Xavier Navarro i Ramon Grinó. D’altra banda, tres cellers de la DO Costers del Segre han sumat nous reconeixements aquest mes de maig. En concret, tretze vins del Castell d’Encús de Talarn i del Purgatori 2021 de Família Torres han obtingut més de 92 punts (coneguts com a Punts Parker) en les valoracions de la revista The Wine Advocate, mentre que la Fira Girovi ha distingit Geol 2018 de Tomàs Cusiné amb una Medalla Gran Or.