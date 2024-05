WhatsApp es consolida com la xarxa més utilitzada a Espanya, on creixen Youtube i TikTok

detail.info.publicated efe

WhatsApp ha tornat a créixer i es consolida com la xarxa social més utilitzada, seguida de Youtube, Instagram, Facebook i TikTok, que ha registrat un important augment a Espanya, on la utilització de les xarxes arriba fins al 86 per cent de la població i s’estabilitza el de persones que opten per ignorar-les -entorn del 15 per cent.

Per gènere, les dones utilitzen més les xarxes socials que els homes (un 89 per cent davant un 83), i encara que l’ús està molt estès entre tots els internautes, els trams d’edat en els quals l’ús de les xarxes despunta són els compresos entre els 18 i 24 anys (un 94 per cent) i entre els de 35 i 44 anys (91 per cent).

Les dades es posen en relleu en l’"Estudi de xarxes socials 2024", un informe que des de fa quinze anys elabora l’associació internacional de comunicació, publicitat i màrqueting digital IAB Spain, i que analitza l’ús de les xarxes socials, el perfil dels usuaris o el coneixement i ús que fan de les mateixes, així com els continguts que millor connecten amb les marques o els formats més eficaços per interactuar.

Les dades, que s’han presentat avui en roda de premsa a Madrid, posen en relleu que després de la fase de creixement que es va registrar a partir de 2011, l’ús de les xarxes socials ha entrat en una etapa de "maduresa" i els percentatges d’ús amb prou feines han variat des de l’any 2017 entre la població compresa entre els 12 i els 74 anys i entre els professionals.

El perfil dels "no usuaris"

Entre els internautes espanyols, que ascendeixen a 35,5 milions de persones (el 94 per cent de la població), la immensa majoria (30,5 milions) són usuaris habituals de xarxes socials, i els que opten per no utilitzar-les són majoritàriament homes, amb edats compreses entre els 55 i els 74 anys, amb estudis universitaris (el 45 per cent) i treballadors per compte aliena (el 65 per cent).

Només un percentatge molt baix dels "no usuaris" de xarxes socials (el 4 per cent) ha mostrat la seua intenció de registrar-se, però la immensa majoria d’ells (gairebé el 70 per cent) ha corroborat en l’estudi que no pensa fer-ho.

Les més utilitzades són, per aquest ordre, WhatsApp, Youtube, Instagram, Facebook (cau del segon al quart posat), TikTok (ha pujat del vuitè al cinquè lloc), X, Spotify, Telegram, Linkedln, Pinterest, Twitch, Snapchat, Discord, BeReal, Reddit, Threads i Tinder.

L’estudi, que ha presentat als mitjans la directora d’Operacions d’IAB Spain, Belén Acebes, revela que tres de cada deu usuaris ha abandonat durant els últims mesos alguna de les xarxes en les quals hi havia i que les que més s’han deixat de banda són Facebook, Snapchat, TikTok i X, o que l’ús -en temps- és molt similar al dels anys anteriors.

Així, els que més temps estan connectats a les xarxes són els joves amb edats compreses entre els 18 i 24 anys (una mitjana d'1:29 hores al dia), seguits del les persones amb entre 25 i 34 anys (1:21 hores), i les xarxes en les quals més temps passen els usuaris són Spotify, TikTok i WhatsApp, mentre que aquelles en les quals més ha baixat la freqüència de visites han estat Snapchat i Tinder.

Rapidesa, contacte, xafarderia, postureig.....

Els usuaris de xarxes i els professionals que han participat en l’estudi identifiquen WhatsApp amb rapidesa, contacte, comunicació, útil, amics, família o imprescindible; a Facebook amb antiga, dolenta, amics, entretinguda, xafarderia o social; i a Instagram amb amics, postureig, entretinguda, fotos o variada.

Youtube s’identifica amb divertida, entretinguda, variada, vídeos o música; TikTok amb balls, rialles, addictiva, vídeos, divertida, entretinguda o bestieses; i X amb polèmica, actualitat, opinió, informació, notícies o política, segons el treball d’aquesta empresa, que ha conclòs a més que entretenir-se, interactuar i informar-se continuen sent els tres motius principals per utilitzar les xarxes, o que les dones ho fan més per inspiració i seguir tendències i els homes per conèixer gent.

Els comptes que més segueixen els usuaris continuen sent els del seu entorn més pròxim, seguit dels "influencers" o dels perfils de marques, i en menor mesura les dels mitjans de comunicació i les de partits polítics o polítics, i els continguts més recordats són una altra vegada els vídeos o les imatges, tant els que es publiquen amb caràcter durador com els que són efímers.

I entre els vídeos més consumits destaquen els tutorials, els humorístics, els musicals, els explicatius o els informatius, el dispositiu preferit per fer-ho és el telèfon mòbil, seguit de l’ordinador, la televisió, la tauleta i el rellotge intel·ligent.

La meitat dels usuaris transmeten també la seua percepció que la publicitat és molesta a les xarxes socials, segons l’estudi, que revela que l’ús d’aquestes per fer compres continua sent encara molt limitat.

Sí que es consolida el seguiment dels "influencers", sobretot en xarxes com Instagram, Youtube i TikTok -que ha superat a Facebook-, i encara que el nivell de credibilitat que ofereixen ha augmentat lleugerament, només un de cada tres usuaris de les xarxes considera que són creïbles i una immensa majoria opina que els seus comentaris són alguna cosa, bastant o totalment publicitaris.

Entre els professionals, l’ús de les xarxes està molt estès per provar de generar "imatge de marca", com a servei d’atenció al client, per vendre o per intentar guanyar notorietat, encara que la contractació d’"influencers" és encara molt limitada per promocionar els seus productes o serveis i creix l’ús de la intel·ligència artificial per generar o per analitzar el contingut que es genera a les xarxes socials.