Demanen un local per cuidar gats ferits a Lleida

Unes 50 persones convocades per Tsunami Animalista es van manifestar ahir a la plaça de la Paeria per demanar a l’ajuntament que posi un espai a disposició de l’associació Los gatos de Diego, que haurà d’abandonar imminentment el local de tres plantes proper a l’Escorxador on acull i cura de forma altruista més de 60 gats de carrer ferits. El responsable de l’“hospital”, Diego Ladera, explica que ahir es va firmar el canvi de nom de l’immoble i demana a la seua propietària un termini d’uns dos mesos per trobar un altre refugi per als felins. “Necessitem un local de mínim 250 metres quadrats, i costa trobar-ne algun per menys de 1.000 euros al mes”, lamenta el veí. Així mateix, Ladera explica que la Paeria va ajornar una reunió poques hores abans que s’hagués de produir aquest dilluns, i finalment serà dilluns que ve.