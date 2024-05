Pensió vitalícia després del divorci

L’Audiència de Lleida concedeix una pensió vitalícia a una dona després del seu divorci per haver dedicat tot el temps de casada a la cura de la llar i dels fills. Segons la sentència, la dona tenia 71 anys en el moment del divorci i havia dedicat gran part dels 46 anys de matrimoni a les tasques domèstiques. L’Audiència estima la petició de la dona, ja que la sentència de primera instància, en la qual s’acordaven les mesures de divorci, havia establert que aquesta pensió, de 1.000 euros mensuals, havia de tenir una durada de només cinc anys, període després del qual també havia d’abandonar l’habitatge familiar. Segons aquesta primera sentència, en cinc anys, i amb 76 anys, la dona haurà d’abandonar el domicili i deixar de percebre la pensió, cosa que “la deixarà en una indefensió total”. En aquest sentit, remarca que la dona no percep cap ingrés mentre que el seu exmarit compta amb 3.000 euros mensuals. Així, l’Audiència considera que les circumstàncies econòmiques de la demandant “fan impossible la seua incorporació al mercat laboral i l’obtenció de cap font d’ingressos”. Per aquesta raó, afegeix, “privar-la de la pensió l’abocaria a una situació insostenible i es pot fixar el caràcter vitalici” d’aquesta pensió. Un pagament, tanmateix, que es podria revisar en un futur, segons l’Audiència, si les parts aclareixen la situació de la societat participada que té l’ara exparella.

El tribunal accepta la petició de la demandant mentre que rebutja la de l’exmarit, que volia rebaixar la quantia de la pensió a 500 euros mensuals i que es reduís l’atribució de l’habitatge durant dos anys en lloc de cinc.Els tribunals lleidatans ja han dictat sentències en les quals s’inclou la pensió compensatòria en cas de divorci, la majoria a favor de la dona per la seua dedicació a les tasques domèstiques i a la cura dels fills, la qual cosa dificulta tenir ingressos per remuneració laboral.

Tanmateix, no és tan habitual que aquesta pensió es dicti de forma vitalícia. En la sentència, l’Audiència recorda que la pensió compensatòria té com a objectiu “equilibrar en la forma més equitativa possible la situació econòmica en la qual queda el cònjuge més perjudicat econòmicament” després de la ruptura matrimonial. Una pensió que pot tenir un caràcter temporal si es restitueix l’equilibri o indefinit si no pogués tenir independència econòmica.

Compensació pel treball no cotitzat i en les tasques domèstiques

La secció civil de l’Audiència de Lleida ja va condemnar l’any passat un agricultor lleidatà jubilat a pagar una pensió a la seua exdona, de 77 anys, pel seu treball al camp, pel qual ella mai no ha cotitzat. El tribunal també va dictar una altra interlocutòria en la qual fixava una indemnització per a una altra lleidatana divorciada pel seu treball domèstic durant el matrimoni. El tribunal assenyala que en la majoria de casos en què es fixa una pensió compensatòria té caràcter temporal i que la vitalícia es dona més en divorcis entre cònjuges d’edat avançada.