Tres brindis per Lleida

Els vermuts Rosat 2024 i Blanc 2023 de la firma de Bell-lloc d’Urgell Marnuthem han estat reconeguts com els millors del món en les categories de semidolç i semisec, respectivament. Per segon any consecutiu, l’obrador ha estat guardonat en els World Drinks Awards 2024, uns premis internacionals que seleccionen el millor de cada estil de beguda. Marc Cuenca i Núria Sánchez són els propietaris de Marnuthem i ahir van mostrar la seua satisfacció amb aquesta nova distinció.

“Entenem que aquest premi és la confirmació que anem pel bon camí, amb una aposta decidida per la qualitat i el producte prèmium”, va assenyalar Cuenca. Per la seua part, Sánchez va destacar que “el respecte pel vi blanc i rosat en la base i la bona selecció dels botànics que configuren la nostra recepta són les claus que determinen l’excel·lència del producte”. En aquest sentit, els elaboradors van explicar que el Marnuthem Rosat és “d’aspecte rosat, lleugera aroma floral i amb tocs de fruits del bosc. Amb un pas per la boca cremós amb gust de vainilla i nabius”. El Marnuthem Blanc, en canvi, “té una olor fresca amb tocs cítrics, fruita tropical i canyella. En boca, les primeres notes cítriques i fresques acaben amb una lleugera amargor amable que marca la diferència”. L’any passat, el seu Vermouth Blanc 2021 també va ser premiat en els World Drinks Awards.D’altra banda, la destil·leria Quevall Licors de Llançà ha posat ja a la venda el primer whisky elaborat íntegrament amb productes catalans, entre aquests ordi d’Almacelles i del Pallars Jussà, com va informar aquest diari quan es va posar en marxa el projecte l’any 2021. Així doncs, d’aquest primer lot −ha envellit gairebé quatre anys en barrils de roure americà−, n’han sortit 367 botelles. El seu nom és Catalonia Single Malt Whisky i té un preu de 200 euros.

Vermuts ‘diferents’ elaborats a Bell-lloc

Marnuthem va nàixer a Bell-lloc d’Urgell de la mà de Marc Cuenca i Nuria Sánchez. No sulfiten després de l’assemblatge ni estabilitzen el resultat del vermut amb productes químics, per la qual cosa cada any és diferent. Així, cada any té la mateixa línia aromàtica, però canvia subtilment pel vi utilitzat.

Agramunt celebra el desè dVins

El passeig de Sió d’Agramunt acollirà aquest dissabte la desena edició de la seua Mostra de Vins i Caves, dVins. Des de les 17.30 h, la fira comptarà amb la participació d’una quarantena d’estands (26 de vitivinícoles i 16 de gastronòmics). El públic podrà degustar més de 150 referències de la DO Costers del Segre i la DO Cava.

El Catalonia Single Malt, gairebé esgotat

Des que Quevall Licors va presentar el seu whisky dissabte, ha venut pràcticament totes les existències del primer lot. Es tracta d’una beguda de 42º amb notes intenses de cereal, color ambre profund i aromes de mel, fruita seca i espècies. També l’etiqueta i la botella són made in Catalunya.