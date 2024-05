La nova rua infantil encapçala una jornada de celebracions en família

L’‘arma’ de l’Aplec. Les pistoles d’aigua són un clàssic que fa més suportable la calor de l’Aplec i els més joves de cada colla aprofiten sense miraments que tenen llicència per mullar. - QUIM GASSÓ

Gorres, barrets i pistoles d’aigua van adornar ahir a la tarda un paisatge pintat pels uniformes i els pendons de les colles, aquesta vegada encapçalades pels més petits. La primera Petita Rua va ser la principal novetat del segon dia de celebracions de l’Aplec, amb un programa d’activitats que va cedir el protagonisme als joves. Un espectacle musical itinerant va guiar una llarga comitiva per tot el recinte de l’Aplec, amb famílies que s’hi anaven sumant a mesura que la rua passava per davant de les seues parcel·les, fins a arribar a l’amfiteatre, on va tenir lloc l’actuació infantil que va posar el punt final al recorregut.

Una altra novetat d’aquesta edició va ser el taller de mocktails que va oferir l’associació TDAH TEAF Lleida. Els organitzadors van ensenyar a preparar una desena de còctels sense alcohol per “donar a conèixer i conscienciar” sobre el trastorn de l’espectre alcohòlic fetal, “una lesió cerebral greu que poden patir els nadons quan les embarassades ingereixen alcohol”, va detallar Pep Valerio, vicepresident de l’entitat.