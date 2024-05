Assassinat l’actor Johnny Wactor d’'Hospital General’ en intentar evitar un robatori

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actor d’'Hospital General’ Johnny Wactor va morir en un tiroteig dissabte a la matinada en provar d’evitar un robatori al centre de Los Angeles (Estats Units), segons ha informat la mare de l’intèrpret, Scarlett, al mitjà nord-americà TMZ. Conegut per participar en més de 150 episodis de la sèrie 'Hospital General’ on va interpretar el paper de Brando Corbin, segons ha detallat la seua mare, Wactor va ser assassinat quan intentava parar el robatori del convertidor catalític del seu cotxe al centre de la ciutat.

Com ha relatat la mare de l’actor al mitjà nord-americà, Johnny Wactor, de 37 anys, hauria trobat tres sospitosos provant de robar-li l’esmentada peça del cotxe. No s’hi va enfrontar, però els homes li van disparar abans de fugir.

Segons informació policial, citada per TMZ, els facultatius van acudir al lloc poc després de les 3.00 hora del Pacífic i van traslladar l’actor a l’hospital, on va morir. La policia no ha proporcionat una descripció dels sospitosos, però la mare de Johnny Wactor diu que espera que els trobin ràpidament. Va començar a actuar el 2007 al programa de Lifetime 'Army Wives'. Després va participar en 'Westworld', 'The OA', 'NCIS', 'Station 19', 'Criminal Minds' i 'Hollywood Girl' i 'Hospital General’, en aquesta última, entre 2020 i 2022.