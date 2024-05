Balaguer tanca l'Harpia més multitudinària

Balaguer va tancar ahir una de les edicions més multitudinàries de públic tenint en compte la valoració de paradistes i el comerç local, que van expressar la seua satisfacció pel nivell de vendes i públic. Al recinte firal hi havia unes vuitanta parades i unes altres vint de demostració d’antics oficis, a banda de bars i restaurants. “Les terrasses han estat plenes durant tots els dies gràcies al bon temps i aquesta afluència constant ha beneficiat el comerç local”, va explicar l’alcaldessa de la capital de la Noguera, Lorena González.

Durant la jornada d’ahir diumenge es va fer una performance guanyadora de la beca de nova creació de la Paeria amb la proposta Eren dones no bruixes, a càrrec d’Olga Montoliu i Salvador Gabarrella a l’Espai de la Reguereta sobre les dones acusades de bruixeria. També ahir a les 13.00 hores hi va haver un concert vermut amb Berta Puigdemasa que va amenitzar la vetllada amb peces d’arpa. A les 10 del matí es va obrir la Mostra d’Antics Oficis amb tallers interactius al carrer Avall i també el campament medieval al Parc de la Transsegre, amb demostracions de com es vestia en l’època medieval, explicacions sobre la cuina d’aquella època i la simulació de lluites i combats entre cavallers. A les 12.00 va tenir lloc l’actuació de King Magus amb el seu espectacle de màgia, a més de cercavila amb música per tot el centre històric.A la tarda es van celebrar diverses representacions teatrals, mentre que en l’espai infantil es van organitzar diversos tallers medievals on es van poder fer treballs manuals i també gastronòmics per als més petits.La Fira medieval Harpia va tancar les portes a les 21.30 hores amb un altre ball de lluïment d’aquesta figura.