Ecologistes detecten nivells "alarmants" de químics a les aigües subterrànies a la UE

Una investigació de diverses organitzacions ecologistes ha detectat nivells "alarmants" del "químic etern" TFA (àcid trifluoroacètic) en aigües superficials i subterrànies a deu països de la UE, entre ells Espanya, amb concentracions "notablement" altes en àrees agrícoles.

"El que sabem no és gaire tranquil·litzador", ha dit aquest dilluns en conferència de premsa el bioquímic de l’organització ambiental GLOBAL 2000 Helmut Burtscher-Schaden, que ha participat en l’estudi presentat sota el paraigua de la Xarxa d’Acció Europea contra els Plaguicides (Pan Europe).

Els científics van recollir 23 mostres d’aigua superficial i 6 d’aigües subterrànies en deu Estats membres de la Unió Europea (Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, França, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Espanya i Suècia), que van ser analitzades pel Centre Tecnològic de l’Aigua de la localitat alemanya de Karlsruhe.

Es van centrar específicament a trobar TFA, que és un producte de degradació dels pesticides que contenen PFAS, un grup d’uns 4.000 coneguts com "químics eterns", i en els gasos fluorats, que s’utilitzen com a refrigerants, dissolvents o en escumes antiincendis.

"Les concentracions trobades a les mostres d’aigua van fer una mitjana 1.180 nanograms per litre (ng/l). Això és 70 vegades més alt que la concentració mitjana de tots els altres PFAS examinats combinats (17,5 ng/l), incloent els coneguts PFAS de 'punts crítics’", dona l’estudi. En 23 de les 29 mostres, les concentracions de TFA van superar el valor límit total per a les PFAS recollit en la Directiva d’aigua potable de la UE.

"Les nostres dades pinten un panorama alarmant de la contaminació de l’aigua generalitzada per un 'químic etern’ poc conegut però altament persistent i molt mòbil", va subratllar Burtscher-Schaden.

Els autors conclouen que fa falta un canvi de paradigma perquè durant els últims 25 anys "s’ha entès principalment com un problema de punts crítics altament contaminats però localitzats, ara s’ha estès a tots els cossos d’aigua". Indiquen, a més, que la majoria dels països de la UE no controlen els nivells de TFA en aigües superficials, subterrànies o potables, a excepció d’Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, els Països Baixos i Suècia.

La regulació de la UE relativa als pesticides estableixen que aquests seran aprovats només si les seues substàncies actives i "metabòlits rellevants" (derivats de la degradació) no superen els 100 ng/l en aigües subterrànies. El fet que les mostres analitzades donin valors més alts però aquesta substància no estigui prohibida respon que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) no va considerar el 2003 el TFA com un "metabòlit rellevant", eximint-lo així "de totes les obligacions de monitoratge i límits", van indicar.

"La desastrosa decisió de l’EFSA d’ignorar la contaminació de les aigües subterrànies per TFA va assegurar la comercialització dels pesticides PFAS per als fabricants i va establir les bases per a la qual cosa és, sens dubte, la contaminació més gran i més generalitzada de les aigües superficials i subterrànies europees per un químic fet per l’ésser humà", va resumir la responsable de Pan Europea Salomé Roynel.

Afirmen, no obstant, que s’hauria d’haver actuat en virtut de la Directiva Marc de l’Aigua, que assenyala que els Estats membres han de prendre "les mesures necessàries per revertir qualsevol tendència ascendent significativa i sostinguda en la concentració de qualsevol contaminant resultant de l’impacte de l’activitat humana".

Els autors indiquen que hi ha poca investigació sobre la toxicitat del TFA, però la toxicòloga de la plataforma Generations Future Pauline Cervan va precisar que un recent informe sobre animals elaborat per la mateixa indústria indicava que aquesta substància va causar malformacions greus en conills que van néixer de mares exposades a aquesta substància durant l’embaràs.

La Xarxa d’Acció Europea contra els Plaguicides i les organitzacions que nodreixen l’informe -Ecologistes en Acció, en el cas d’Espanya- conclou que "la magnitud de la contaminació" per TFA detectada requereix "una acció ràpida i decisiva.

Aquesta hauria d’incloure, afegeix l’ONG, una prohibició ràpida dels pesticides PFAS, la implementació de la restricció general de PFAS sota el reglament de productes químics REACH de la UE, la classificació del TFA com a "substància prioritària" sota la Directiva Marc de l’Aigua, i obligacions de monitoratge i límits per al TFA".

El nou estudi es coneix després que el febrer passat un altre informe de Plan Europe llancés que les fruites i verdures a la Unió Europea que presenten restes de PFAS s’han triplicat entre 2011 i 2021.