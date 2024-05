Fondarella s'omple d'orelletes i caliquenyes

Fondarella va exhibir ahir dos dels seus oficis més antics: l’elaboració de les caliquenyes i de les orelletes. Va ser a la dissetena Mostra d’Oficis i Artesania, certamen que organitza el consistori d’aquest municipi del Pla que ret homenatge a antigues professions com la de teixidora o la del forjador de ferro. La iniciativa també va incloure un mercat de productes d’artesania i proximitat, amb parades procedents de diferents punts de Catalunya. No van faltar a la cita els gegants del municipi, el Pau i la Treva, que van liderar una cercavila pel centre del poble. A la parada de l’ajuntament es van vendre les orelletes que diverses dones del municipi van elaborar in situ.