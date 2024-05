Ferrocarrils repartirà xapes per fomentar el civisme al transport públic

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquest mes de maig una acció, en el marc de la campanya de civisme de la companyia, que pretén fomentar que se cedeixi el seient al tren a les persones que ho necessiten. Així, el col·lectiu d’agents d’estació, implicat en el foment dels comportaments cívics als trens i a les estacions d’FGC, repartirà xapes amb el missatge “Em deixes seure?” a dones embarassades i a persones grans o amb mobilitat reduïda a les estacions de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de Segur.

Els missatges per fomentar el civisme al tren són: cedir els seients a les persones que ho necessiten, no posar els peus als seients, no seure a les escales ni llocs de pas, fer servir les papereres de les estacions i no provocar aldarulls que molestin altres persones. La difusió de cadascun d’aquests comportaments cívics s’iniciarà cada dos o tres mesos, successivament, començant pel que fa referència als seients reservats.

Així, a partir d’aquest mes i durant els propers mesos, els usuaris podran veure la campanya a les pantalles ubicades a les estacions i trens d’FGC de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de Segur, a les tertúlies col·locades a l’interior dels trens i als mitjans de comunicació digitals d’FGC com són la pàgina web, l’aplicació mòbil i les xarxes socials.

A més, durant el mes de juny, es col·locaran els cartells de la campanya dedicats a fomentar que se cedeixi el seient a tots els trens de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de Segur, concretament als vidres situats als espais on es troben els seients reservats. Aquests cartells formaran part de la senyalètica permanent instal·lada a l’interior dels trens.

FGC fomenta el civisme al transport públic

La campanya s’emmarca en el Pla director intern de control de conductes incíviques de Ferrocarrils que recull un conjunt de projectes i programes per desenvolupar accions de foment del civisme en el transport ferroviari. L’objectiu d’aquest pla és dotar FGC i les persones que hi treballen de mecanismes que permetin millorar les condicions de convivència als trens i estacions de Ferrocarrils, proporcionant entorns amables, segurs i lliures de faltes de respecte per a les persones i els béns públics.

A més, l’aplicació mòbil de Ferrocarrils compta amb una funció d’alertes incíviques que l’any passat va recollir 5.298 alertes que van permetre l’activació de les respostes pertinents per part d’FGC. Del total d’alertes rebudes a través de l’aplicació per a mòbils, les actituds més freqüents van ser: fumar (20,4%), tenir la música alta (16%), posar els peus als seients (13%), aldarulls (8,3%) i viatjar sense bitllet (7,5%).

Amb la voluntat de lluitar contra l’incivisme, Ferrocarrils coordina, des del 2012, les reunions de l’Observatori del Civisme en el Transport Ferroviari, integrat per representants de tots els operadors ferroviaris i tramviaris de l’estat espanyol que mouen anualment un total de 2.000 milions de viatges anuals. Els membres de l’observatori es coordinen per activar polítiques que millorin, de manera continuada, les condicions cíviques del servei i de la gestió del transport ferroviari.