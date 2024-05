L'ONCE busca 15 nous 'cuponaires' a les comarques de Lleida amb incorporació immediata

L’ONCE busca quinze nous venedors i venedores a les comarques de Lleida per incorporar-se de forma immediata. En concret, ofereix places a Agramunt (1), Balaguer (1), les Borges Blanques (1), Cervera (1), Guissona (1), Lleida (4), Mollerussa (1), Solsona (1), Tàrrega (1), Tremp (1), Vielha (1) i la ruta de l’Alt Pirineu (1).

“Els agents venedors són el motor, els protagonistes essencials i els millors ambaixadors de l’ONCE davant de la societat”, asseguren des de l’organisme, que l’any passat va donar feina a unes altres vint-i-dos persones a la demarcació.

Destaquen que, amb aquestes ofertes, proporcionen “estabilitat laboral, desenvolupament professional, compatibilitat amb la majoria de pensions contributives, beneficis socials i nombroses mesures que formen part del Conveni Col·lectiu i del Pla d’Igualtat de l’ONCE”.

Un dels requisits per ser cuponaire, com es coneix també els venedors de cupons, és tenir reconeguda una discapacitat en un grau del 33 per cent o superior. Les persones interessades podran assistir demà (10.30 hores) a una sessió informativa que tindrà lloc a la delegació lleidatana de l’ONCE.

El que és el quart generador d’ocupació a l’Estat i el primer del món de persones amb discapacitat dona feina a Catalunya a gairebé 7.000 persones de forma directa. “Apostem pel talent i per oferir oportunitats de vida, amb la certesa que el treball és el camí per guanyar-se una vida autònoma i digna.

La venda de cupons de l’ONCE i de la resta de productes de joc té un doble vessant: el social, per al qual tots els recursos es destinen a la plena inclusió de persones cegues o amb una altra discapacitat; i el vessant de gestor responsable, com a operador compromès amb la societat i el consumidor”, assenyalen des d’aquest organisme.

Un venedor ‘júnior’: “Em prenc la feina amb alegria”

David Heredia, de 33 anys, és agent venedor de l’ONCE des de fa set mesos. Al seu quiosc situat al número 18 de l’avinguda Prat de la Riba de Lleida explica que “vaig tenir un accident laboral que em va incapacitar d’un braç i, al cap d’un temps, vaig trobar aquesta oferta d’ocupació que s’adaptava a la meua discapacitat física”. Per a aquelles persones que puguin estar interessades en aquesta oferta, assegura que “al principi pot semblar un treball complicat però a poc a poc en vas aprenent i coneixes gent nova. T’ha d’agradar estar de cara al públic. Jo em prenc la feina amb alegria”.

Tenir acreditada una discapacitat

Per ser venedor o venedora del Cupó de l’ONCE i de la resta de jocs cal complir una sèrie de requisits. El primer, tenir una discapacitat reconeguda en un grau del 33 per cent o superior. Les persones interessades poden assistir demà a una sessió informativa que tindrà lloc a la delegació lleidatana de l’ONCE, al número 7 de l’avinguda del Segre. L’any passat, l’organisme va donar feina a vint-i-dos persones més a les comarques lleidatanes.

El quart generador d’ocupació a Espanya

El que és el quart generador d’ocupació a l’Estat i el primer del món de persones amb discapacitat ofereix “estabilitat laboral, compatibilitat amb la majoria de pensions contributives, beneficis socials i nombroses mesures que formen part del Conveni Col·lectiu i del Pla d’Igualtat de l’ONCE”. El sou es compon d’una part fixa (1.000 euros) i una altra de variable basada en les comissions de les vendes.