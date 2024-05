Més prevenció del glaucoma

La Fundació Ferreruela Sanfeliu (FFS) ha detectat possibles casos de glaucoma en 1 de cada 4 persones que van acudir a les revisions gratuïtes en el marc de l’última campanya Ull amb el glaucoma. Després de visitar una cinquantena de persones, també van detectar uns altres 5 casos amb patologies diferents que desconeixien que tenien, com per exemple cataractes.

El 50% dels pacients amb glaucoma no saben que pateixen aquesta malaltia, que es coneix com la ceguesa silenciosa ja que no causa dolor ni molèsties fins que els seus efectes es fan evidents per al pacient. Per aquesta raó, des de fa 15 anys la Fundació Ferreruela Sanfeliu, a través de la Clínica ILO de Lleida, ofereix revisions gratuïtes a persones en situacions de risc −amb antecedents familiars de glaucoma o altres factors de risc− per sensibilitzar, diagnosticar i tractar de forma precoç la població. La doctora Carolina Pallás de la Clínica ILO, referent en glaucoma a nivell estatal, alerta que “fem aquestes campanyes per poder diagnosticar el 50% dels pacients que tenen aquesta malaltia i que no ho saben perquè no tenen cap simptomatologia”. En aquest sentit, destaca que la detecció precoç és vital per poder portar a terme un tractament i evitar que la malaltia evolucioni: “No és el mateix detectar un glaucoma molt avançat als 60 anys, que un d’incipient als 40, ja que aquí sí que podem posar mitjans perquè la malaltia no avanci.” I és que, si no es detecta a temps, aquesta patologia pot arribar a causar la pèrdua completa de la visió. La iniciativa, que cada any s’emmarca en la celebració del Dia Mundial del Glaucoma, va dirigida a persones grans de 60 anys, de més de 40 amb antecedents familiars, persones amb miopia o hipermetropia alta i ciutadans d’origen africà o asiàtic (tenen més risc de desenvolupar aquesta malaltia).

«Hem de treballar en equip per prevenir-lo»

“El glaucoma és la segona causa de ceguesa al món. La majoria de les persones que el pateixen no ho saben, per això és tan important detectar-la de forma precoç”, assegura la presidenta de la Fundació Ferreruela Sanfeliu, Andrea Ferreruela, mentre destaca la importància del treball en equip i coordinat entre tots els serveis de salut i oftalmològics per “sensibilitzar sobre el glaucoma i treballar per prevenir-lo”. Assenyala que, de cara a l’any que ve, volen ampliar el nombre de revisions gratuïtes.