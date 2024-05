OCU alerta de l'augment del preu del 50% de la llet en els dos darrers anys, assolint màxims històrics

detail.info.publicated EUROPA PRESS

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertit de l'augment del preu mitjà del 50% de la llet en els darrers dos anys, assolint màxims històrics, segons l'anàlisi realitzada a 37 llets senceres UHT en bric.

En concret, l'estudi mostra un increment de preu observat sobretot en les fases posteriors a la venda de la llet pel ramader, és a dir, durant la higienització, l'envasament, el transport i la distribució del producte.

D'aquesta manera, l'OCU reclama al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació vigilar atentament els costos d'aquestes fases del procés de transformació i venda al públic de la llet.

L'organització de consumidors ha indicat que el preu oscil·la entre 0,91 i 1,29 euros per litre, sent les llets més barates, que destaquen per bona relació qualitat preu les d'Auchan, Hacendado i Carrefour.