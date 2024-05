La Primitiva deixa 30.600 euros de premi a Lleida

El sorteig de La Primitiva va deixar ahir a la nit un premi de 30.622 euros a Lleida. Segons Loteries i Apostes de l’Estat, el bitllet va ser segellat a la capital del Segrià i es va emportar un dels quatre premis de la segona categoria (5 encerts + complementari). La sort també va agraciar les poblacions de Vilanova del Camí, Vic i Telde, on es van vendre bit· llets premiats en aquesta mateixa categoria. Els números guanyadors van ser 42, 31, 43, 14, 09, 41, complementari 23 i reintegrament 6. No hi va haver cap guanyador de la categoria especial, per la qual cosa el pot ascendirà als 33,5 milions d’euros.