El Museu de la Conca Dellà rep una col·lecció privada de més de 5.500 fòssils d'un metge del Pallars Jussà

El Museu de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, ha rebut la col·lecció privada d'un total de 5.541 peces fòssils del metge Lluís Ferrer Condal. La família de Ferrer ha fet aquesta donació per conservar i valoritzar aquesta col·lecció de gran "valor científic i patrimonial", que abasta un rang de temps de gairebé 500 milions d'anys, des del Cambrià fins al Pleistocè. Es tracta d'una col·lecció amb caràcter local i internacional. Ferrer va fer recol·leccions de fòssils properes a les localitats on va ser metge. Així, els sediments marins de la Conca de Tremp estan molt representats. Ferrer va fer de guia en grans expedicions internacionals, i per això la col·lecció també inclou molts fòssils d'animals i plantes de diversos indrets del planeta.