Europa adopta la reforma que permetrà al consumidor exigir la reparació de dispositius avariats

Els Vint-i-set han donat aquest dijous el seu vistiplau final a la reforma de les normes de protecció del consumidor que estableixen el "dret a reparar" per assegurar que, quan s’avarien dispositius com televisors, rentadores o telèfons mòbils, el client pugui exigir la reparació de l’aparell en lloc del reemplaçar-lo per un de nou i que quan s’opti per aquesta opció es prorrogui dotze mesos la garantia de l’article.

La llei obligarà els fabricants a realitzar les reparacions necessàries "en un termini raonable" i, en cas que aquestes no siguin de caràcter gratuït, també a un "preu raonable", amb l’objectiu d’encoratjar l’opció de la reparació.

Amb tot, el consumidor podrà elegir entre la reparació i la substitució de productes defectuosos dins del termini de responsabilitat del venedor inclòs en la garantia. Si el consumidor opta per la reparació del bé, el termini de responsabilitat del venedor s’ampliarà en 12 mesos a partir del moment en què el producte es posi en conformitat, encara que cada país podrà decidir ampliar encara més aquesta pròrroga d’un any.

La norma estableix, així mateix, que els consumidors que optin per la reparació tindran dret a rebre un dispositiu de substitució prestat mentre s’arregla el de la seua propietat o a triar una unitat recondicionada com a alternativa.

A més, es crea un formulari europeu d’informació sobre reparació que els consumidors puguin sol·licitar a qualsevol taller de reparació, amb l’objectiu d’aportar transparència sobre les condicions i el preu de la reparació, i facilitar així als consumidors la comparació de les ofertes de reparació. Serà opcional per als tallers de reparació tenir aquest formulari però una vegada que ho ofereixen les condicions del mateix seran vinculants per a ells.

Hi haurà també una plataforma de reparació online per posar en contacte els consumidors amb els tallers de reparació i els venedors de productes renovats a la seua zona. La plataforma permetrà realitzar recerques per ubicació i estàndards de qualitat, o que ajudarà als consumidors a trobar ofertes atractives i augmentarà la visibilitat dels tallers de reparació.

Segons dades ofertes per la Comissió Europea, cada any es generen a la Unió Europea 35 milions de tones de residus, 30 milions de tones de recursos i 261 milions de tones d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle malgrat que gran part dels productes que van a les escombraries són aparells "viables" que podrien reparar-se fàcilment i prolongar la seua vida útil.