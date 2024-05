Més de 300 escolars, a la 'Corrandescola Ponent'

Més de 300 alumnes de nou centres escolars de la demarcació de Lleida van participar ahir en la Corrandescola Ponent, la quarta Trobada de Cançó Improvisada Escolar, al’Auditori Enric Granados de Lleida. La jornada va estar organitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i tenia com a objectiu treballar la memòria i la improvisació oral mitjançant el cant i la posada en escena. Els escolars, que han treballat la improvisació textual durant el curs, havien de tenir en compte la mètrica, la rima, les idees i l’estructura del missatge que volien transmetre, mentre interactuaven davant el públic. A més de cantar les seues pròpies creacions, també van interpretar corrandes tradicionals. L’edició d’enguany va comptar amb la participació de l’Escola Sant Jordi, l’Escola Jaume Miret, el ZER La Coma, l’Escola Minerva, l’Escola Antònia Simó Arnó, l’Escola Els Til·lers, el ZER El Montsec, l’Escola Pinyana i l’Escola La Noguera; que es van dividir en dos torns. El duo lleidatà Lauzeta Folk es va encarregar d’acompanyar i dinamitzar les actuacions a ritme de música tradicional. El format Corrandescola també se celebra en altres parts de Catalunya, com Vilafranca del Penedès, Barcelona o la Seu d’Urgell, i cada any hi participen 35 centres educatius.