Pati de jocs als Camps Elisis

Lleida va tornar a celebrar ahir a la tarda el Dia Internacional del Joc amb la setzena edició de Lleida Juga, la gran festa que organitza la xarxa de ludoteques municipals al passeig central dels Camps Elisis. El bon temps va acompanyar una jornada que va oferir tota mena de propostes lúdiques, des de jocs de construcció a circuits sensorials, màgia, jocs de taula i d’experimentació, tradicionals de fusta o tallers per a la primera infància. Tot això amb l’objectiu de reivindicar el joc com a element fonamental en el desenvolupament dels nens i nenes. Centenars de famílies van participar en la festa, que va registrar més afluència de públic en els refrescants jocs d’aigua i en les activitats musicals. L’esdeveniment, que va nàixer amb un format molt petit al pati de la ludoteca de Cappont i no ha deixat de créixer any rere any, va estar dinamitzat per l’equip educatiu de les cinc ludoteques municipals, voluntaris de la Universitat de Lleida (UdL) i professionals d’empreses i entitats col·laboradores.

Per la seua part, Verdú es va convertir ahir en la capital dels jocs tradicionals amb la segona edició del Bòlit. L’Associació Alba, entitat organitzadora, ha decidit rebatejar l’esdeveniment amb el nom d’aquest joc popular medieval que ha estat recuperat un grup de dones d’Anglesola. La plaça Major d’aquest municipi de l’Urgell es va omplir de gran diversitat de jocs de fusta i tradicionals, que van congregar més de 150 persones, entre els alumnes de l’escola Jardí, usuaris de les dos residències de gent gran de Verdú i persones amb diversitat funcional vinculades als centres de recursos de l’Associació Alba i Alba Jussà. Sobre el Bòlit, Xènia Boleda, dinamitzadora comunitària d’Alba, va explicar que “es tracta d’una trobada de jocs tradicionals intergeneracional i inclusiva que compta amb la participació de col·lectius molt diversos de totes les edats” i va defensar que “el joc és una eina inclusiva molt potent”.