Festa per a totes les edats

Més de 400 persones es van reunir ahir a la capital de les Garrigues per celebrar la 33a Trobada Intergeneracional. Es tracta d’un esdeveniment anual que organitza el Consell Comarcal de les Garrigues i el Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca i que, cada any, acull un municipi diferent. Té com a objectiu fomentar el sentiment de pertinença al territori, especialment de la gent gran, i funciona com a punt de retrobament i intercanvi entre persones de totes les edats. La jornada va comptar amb un programa atapeït d’activitats, com un concurs de bitlles i un de petanca, exhibicions de ball de sardanes amb la cobla 11 de Setembre i una altra de country, a la plaça del Terrall. Ja entrat el migdia, al Pavelló de l’Oli va tenir lloc un dinar popular.

La jornada va continuar amb el reconeixement a la persona de més edat –Remei Torné, de 96 anys i de les Borges– i a la parella amb els membres més longeus –Digne Pons i Magdalena Torres, de 88 i 86 anys i de l’Espluga Calba–, que es trobaven entre els assistents. Durant tot el dia, el bar de Vidre del pavelló va acollir una exposició d’art a càrrec de l’associació de dones del municipi, La Rosada.

Paral·lelament, les Borges va acollir una altra trobada durant el dia d’ahir, en aquest cas, gastronòmic. L’enoteca La Bodega va organitzar la novena edició del Vi6, la fira del vi que reuneix tots els cellers garriguenses. Estava previst un tast de vins de proximitat i altres productes de l’Espai del Bon aPROFITAMENT, amb música d’ambient de la mà d’un DJ i un taller infantil de merceria creativa.