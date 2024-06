La sàtira dels Diables de Cervera, contra la Paeria pels vetos de l'Aquelarre

Els Diables de Cervera Carranquers van dedicar ahir la sàtira del Ball Parlat contra la Paeria per les prohibicions de la festa de l’Aquelarre. Per raons de seguretat, el consistori ha suspès la celebració dels tradicionals Dimecres de Cendra al Carreró i del Dijous Gras a la plaça del Fossar.

Segons la normativa cap d’aquests espais permet celebracions massives si bé fa dècades que se celebren. Els diables també van dedicar les seues crítiques a les obres de la nova rotonda que han provocat que hagi estat tallat durant mig any el principal accés a la ciutat. Cada diable dedica un versot a criticar fets ocorreguts durant l’any, si bé majoritàriament estan dedicats a la classe política. El Ball Parlat culmina cada any amb l’entrada de l’Arcàngel Sant Miquel, que sotmet els diables. Aquest any va encarnar el paper el petit de 6 anys Miquel Castany Riu. Els Diables de Cervera van celebrar ahir la vigília de Corpus la seua festa anual. Aquest any compleixen el 30 aniversari i per això van dedicar el correfoc de la nit a les tres dècades del grup que s’ocupa del foc de l’Aquelarre. L’entitat està formada per 250 diables i ahir, juntament amb el bestiari de foc i el grup de percussió Bombollers, van presentar els seus lluïments a la plaça Major. La tradició dels Diables de Cervera es remunta, segons l’historiador Llobet Portella, a l’any 1411. En aquella època els diables encapçalaven la processó del Corpus. Avui a dos quarts de set de la tarda el seguici festiu de Cervera celebrarà la processó de Corpus amb un itinerari des de Sant Antoni fins a la plaça Major, on tenen lloc els lluïments dels grups i del bestiari festiu.