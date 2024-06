Documenten paviment de guix al jaciment andalusí del Pla d'Almatà

Un equip d’arqueòlegs ha documentat per primera vegada la presència de paviments de guix en parets de tàpia en una de les cases del jaciment del Pla d’Almatà de Balaguer, d’època andalusina. El descobriment s’ha produït en el marc d’una nova campanya d’excavacions durant aquest mes de maig a l’àrea del Parc Arqueològic del jaciment, on els investigadors han excavat les restes d’una de les cases de l’antiga ciutat Madîna Balaghí. A més de la detecció d’aquest material que servia per protegir la infraestructura de l’habitatge, els arqueòlegs també han documentat restes de pigment roges i de decoració esgrafiada. Els treballs a la zona es reprendran al setembre amb un curs d’arqueologia per a estudiants universitaris.

Els arqueòlegs han treballat sobre una de les cases més grans excavades fins ara i que va ser habitada durant l’última fase d’ocupació de la ciutat entre els segles X i XI. Es tracta d’un habitatge que confirma l’estructura de les cases andalusines amb l’entrada des del carrer, una cuina, un saló i els dormitoris situats al voltant d’un pati. També han constatat que la casa va ser dividida en dos àmbits domèstics. “Era habitual que es produïssin divisions quan la família augmentava”, explica la investigadora principal de la campanya d’excavacions, Helena Kirchner.