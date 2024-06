Dones Transformadores: Lourdes Mora

La Lourdes i la seva família han transformat una antiga casa de camp en un habitatge alimentat exclusivament amb energia solar.

"El nostre objectiu és viure amb menys impacte pel planeta i s’ha transformat en un desafiament, un repte apassionant, que com família ens encanta. Intentem gestionar la nostra casa amb la màxima eficiència energètica, per tant, gairebé tots els consums o despeses d’energia els fem durant el dia per aprofitar la llum solar que obtenim amb plaques."

Aquesta manera de viure ha fet que l’Ajuntament de Bellpuig li hagi proposat impulsar una comunitat de consumidors locals d'energies alternatives, ECOBS, “Energies Compartides de Bellpuig i Seana”.

La Lourdes sent que la gent valora que hagi passat de viure sempre en zona urbana a viure en una zona rural, potser amb menys comoditats. Tot i això, ella com a dona l’ha viscut de forma natural, amb molta il·lusió. Aquest projecte l’ha portat a viure i conèixer experiències enriquidores.

"Potser les dones tenim l’avantatge de tenir una sensibilitat especial, que et fa connectar amb la terra, amb la natura, connectar espiritualment, fins i tot. Quan miro tot el que he fet en els últims 20 anys, sí que crec que hem intentat transformar primer el nostre petit entorn i després l’entorn on ens movem i treballem, com ara amb la comunitat de consumidors que s’ha format a Bellpuig".