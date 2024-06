Laura Borràs denuncia als Mossos una agressió mentre dinava amb militants de Junts a l'Ampolla de Mar

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per haver patit una agressió mentre dinava amb militants i simpatitzants del partit a l'Ampolla de Mar. Segons han explicat testimonis dels fets un home ha increpat i insultat la dirigent de la formació mentre era al restaurant, li ha llençat glaçons i ha intentat colpejar-la amb una glaçonera, però persones presents al dinar li ho han impedit. Els Mossos d'Esquadra han anat al restaurant i han obert una investigació. En un comunicat Junts ha informat que Borràs ha denunciat els fets com a possible delicte d'odi.

Segons Junts, un cop presentada la denúncia a comissaria Borràs ha seguit amb la seva agenda prevista. La presidenta del partit era a les Terres de l'Ebre per participar en diversos actes electorals per la campanya de les eleccions europees.

En un comunicat a xarxes socials Sumem per l'Ampolla ha denunciat "l'acte de violència" que ha patit Borràs. "Actes com aquest mai havien ocorregut al nostre poble i lamentem que siguin provocats i incitats per l'odi que es processa i s'alimenta per diferents perfils de xarxes socials", han indicat a la nota.