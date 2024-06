Premi a l'esforç professional

Dinou persones que han destacat en la seua trajectòria professional van rebre ahir les medalles al treball President Macià 2023 de la mà del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès.

Entre els reconeguts al Palau de la Generalitat de Barcelona es trobaven Ramona Criado, una de les primeres dones que van formar part del comitè d’empresa de San Miguel de Lleida i que entre els anys 80 i 90 va ocupar diferents responsabilitats a la Federació Agroalimentària de CCOO; el lleidatà Josep Lluís Vigatà, catedràtic en Física i Química que l’any 1982 va fundar la seua primera empresa especialitzada en la reparació de components d’automoció, Asysum; i Roser Vila, directora general de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. A títol pòstum, el Govern va premiar Àngel Velasco (1948-2022), que l’any 2000 va comprar Torrons Vicens d’Agramunt i va crear una àmplia xarxa de botigues tant a Catalunya com a França, els Estats Units o Dubai. Aquest any també van ser distingides cinc empreses i entitats, entre aquestes el Castell del Remei de Penelles (placa Macià en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial) i la firma tecnològica de Lleida Ingroup (en la categoria de foment de la creació d’empreses i d’ocupació de qualitat).En el seu discurs, Aragonès va assegurar que Catalunya viu “un molt bon moment econòmic” amb les “xifres d’atur més baixes des de fa molts anys” i “tenim més gent treballant que mai”. Va subratllar també que el territori “creix per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol i la zona euro” i, any rere any, “batem rècords d’inversió i exportacions”. Així mateix, el president en funcions va afirmar que el Govern s’ha abocat “a acompanyar aquest teixit productiu” i ha fet una aposta per “la reindustrialització del país” i per a “la internacionalització de les empreses”, fet que ha afavorit “la captació de noves inversions”, va dir. Aragonès també va tenir unes paraules d’agraïment per a les persones i entitats guardonades amb les medalles i plaques President Macià, pel “treball fet” i l’“esforç diari” que ajuden que Catalunya “avanci de forma imparable”.D’altra banda, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va destacar la tasca duta a terme per la Generalitat en matèria d’ocupació, gràcies a la qual “s’ha creat més feina i de més qualitat”. En aquest sentit, va insistir que l’Executiu s’ha centrat a “generar llocs de treball de més qualitat” i més “arrelats”.