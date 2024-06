La xarxa social X ara permet publicar contingut porno

La xarxa social X, ens coneguda com Twitter, va actualitzar dilluns les seues pautes per permetre als usuaris publicar “nus o comportament sexual d’adults produïts i distribuïts amb consentiment” sempre que estigui etiquetat i no en un lloc destacat, com una imatge de perfil, segons va anunciar la companyia d’Elon Musk. “Creiem en l’autonomia dels adults per interactuar i crear contingut que reflecteixi les seues pròpies creences, desitjos i experiències, inclosos aquells relacionats amb la sexualitat”, va assenyalar en un comunicat.

Una de les noves mesures que van arribar amb Musk va ser Twitter Blue (ara X Premium), que permet als usuaris vendre contingut extra a seguidors que estiguin disposats a pagar. Aquest tipus de subscripcions podria suposar una altra forma d’ingressos per a X, que ha vist els seus ingressos publicitaris caure després de l’adquisició de Musk i les seues polèmiques mesurades.

La plataforma requerirà ara que els usuaris que “publiquen regularment” contingut per a adults ajustin la seua configuració per marcar les imatges i vídeos que publiquen com a contingut confidencial. Aquest “contingut per a adults” també s’aplica al contingut fotogràfic o animat generat per IA, com dibuixos animats, hentai o anime”.